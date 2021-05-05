竹北市人口已突破20萬人，就學人口也急速成長，縣府積極著手擴增校舍，其中入學「搶破頭」的成功國中，第二期校舍增建工程5日舉行上樑典禮，目前工程進度超前，預計8月底前可竣工，110學年度將招收含體育班、藝才班共24班。

縣長楊文科表示，教育是希望的工程，「重文教」是施政的重中之重，學生安全與受教權益是縣府最重視的工作，很感謝工程人員對新竹縣公共工程的貢獻，給竹北市鄉親與學子一個嶄新與優質的校園空間。

楊文科指新竹縣人口已突破57萬人，縣府團隊會針對托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間等需求，超前部署，全力以赴！

成功國中是竹北市的「明星學校」，國中會考屢創佳績，因學區內學生人數不斷增加，逐年增班因應，只能採取總量管制，109學年度入學新生已達19班，還是有很多新生無法就近入學。

縣府積極籌措經費及縣議會的支持，去年規畫第二期校舍增建工程，經費共計2億1千多萬元，並核定新校舍所需各項教學設備近2千萬元。

第二期校舍增建工程設計理念延續原有校園空間，重塑校園學生展演活動廣場空間，環繞著戶外景觀生態區，增加學生學習動能，去年12月31日開工，目前施工進度超前，預計8月31日前能竣工。

教育處表示，成功國中新教學大樓擁有行政與教學空間總計36間，除辦公室及一般教室外，還包含美術教室、生活科技教室、表演藝術教室、團輔室、資優資源班教室等多元學習空間，110學年度將招收含體育班、藝才班共計24班。

(中時 )