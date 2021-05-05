近來美國不少知名學者和人士呼籲華盛頓應該給予台灣更明確的安全保證，亦即由現階段戰略模糊轉為戰略清晰，但白宮印太事務官坎貝爾(Kurt Campbell)卻不表認同。他強調，目前台海維持現狀對美國與中國都是最有利的選項，如果台海發生衝突，勢必迅速擴大並從根本上重創全球經濟，沒有人能夠真正預料事態發展。

美國總統拜登上任後設置專責處理印太事務官員，首任的印太事務官坎貝爾周二在一場英國《金融時報》主辦的討論會上表示，美國不會明確聲明在中國武力犯台時保衛台灣，因為「這樣的做法有重大缺點」。

《德國之聲》引述坎貝爾的話說，在中國日益加強對台灣軍事施壓時，關注台海局勢是對的，但他也強調，美中都認知到，台灣「保持某種程度的現狀」才符合兩國最佳利益。

坎貝爾認為，「戰略清晰」遠不如長期以來奉行的「戰略模糊」有利，過去美國從來沒有明確表態，會在中國侵犯台灣時進行軍事干預以保護台灣。

不過他還強調，美中在台灣問題上的任何衝突都不可能被控制在一個小的地理區域內，「我認為衝突將迅速擴大，從根本上破壞全球經濟，沒有人能夠真正預料事態發展。」

坎貝爾說，有人擔心中國在鎮壓香港民主後認為自己「逍遙法外」，並在對台灣採取行動時「可能從中得出錯誤的結論」。但他認為，維護和平與穩定的最佳方式是向中國發出一個綜合訊息，將外交和美國的國防創新結合起來。

坎貝爾說，真正的短期和中期風險來自於「意外和疏忽」，因為美中部隊很接近。他說，在華盛頓和北京之間建立信任並確保在危機時刻的溝通非常重要。

他表示，這些預防措施類似於冷戰期間採用的核實和保障措施，但中國一直不願意使用這些措施。「我們確實有一條熱線，眾所周知，在我們使用的幾次中，它只是在一個空房間裡響了幾個小時。」但他沒有詳細說明上述狀況的原因和背景。

他另就外交議題進行補充說，預計在未來幾個月內將看到與中國在北韓和其他問題上的「實際外交接觸」，就像美國氣候特使凱利 (John Kerry)在氣候變化問題上和馬利 (Robert Malley)在伊朗問題上所做的那樣。

(中時新聞網)