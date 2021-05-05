微信支付在滬發放10億人幣城市消費券 15:082021/05/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微信在上海發放10億元人民幣的城市消費券。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸電商報報導，在上海「五五購物節」期間，微信支付再砸重本刺激消費，宣布聯動上海線上、線下100多個品牌和近萬家門市，發放總計10億元人民幣的微信支付城市消費券。 據介紹，在這波活動中，上海市民可通過「微信支付城市消費券」小程式來免費領取商戶消費券。這些消費券可涵蓋餐飲、零售、電商、酒旅等多個行業，覆蓋京東、星巴克、來伊份、家樂福等多個品牌商家。 台企淪肥羊1／豪撒2800萬想賺45億 國際駭客組織強攻護國神山群 鼎晟吸金百億又騙銀行滿租買大樓 負責人張皓翔20萬元交保 (旺報 ) #消費券 #微信支付 #多個 #發放 #城市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五一長假 報復性消費潮湧現 04:102021/05/05 全球財經 賭垮百億譚魚頭 創始人轉當網紅 04:102021/05/05 話題觀察 定期定額投資國外股票 金管會放行 04:102021/05/05 財經焦點 鼎晟吸金百億又騙銀行 鼎晟負責人及銀行主管交保 08:192021/05/05 社會 台企淪肥羊3／虛擬貨幣成贖金新寵 歐洲央行籲必須全球監管 07:232021/05/05 社會 鼓勵提升職業技能 大陸人社部計畫發放1000萬張培訓劵 12:282021/05/05 兩岸 小心大門風水5禁忌 做錯全家賺不到錢 14:292021/05/05 居家生活 陸港觀盤－上海車展 電動化、智能化加速行業變革 04:102021/05/05 全球財經 台灣「博弈教父」陳盈助1次繳清8.5億 換取緩起訴 11:412021/05/05 社會 《半導體》美集體訴訟案和解 聯電股價仍承壓 10:182021/05/05 財經 謝長廷拒返台 藍委嗆總有一天等到你 04:102021/05/05 政治要聞 兩岸熱門新聞 陸科興疫苗進軍歐盟27國？歐洲已啟動審核程序 - 兩岸 白宮印太事務官：不會聲明保衛台灣 台海現狀對美中最有利 - 兩岸 比海底撈更牛的連鎖火鍋品牌 徹底涼了 - 兩岸 - 旺報 為陪情婦及私生子遊玩 陸貪官不惜缺席重要會議 - 兩岸 WHO評估國藥和科興疫苗緊急使用 本周末前公布 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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