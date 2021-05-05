根據大陸電商報報導，在上海「五五購物節」期間，微信支付再砸重本刺激消費，宣布聯動上海線上、線下100多個品牌和近萬家門市，發放總計10億元人民幣的微信支付城市消費券。

據介紹，在這波活動中，上海市民可通過「微信支付城市消費券」小程式來免費領取商戶消費券。這些消費券可涵蓋餐飲、零售、電商、酒旅等多個行業，覆蓋京東、星巴克、來伊份、家樂福等多個品牌商家。

(旺報 )