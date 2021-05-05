國民黨主席江啟臣5日主持中常會，在會前發言表示，面對新冠肺炎疫情再次擴大，提醒疫情指揮中心應該加速檢疫速動，擴大篩檢對象，期盼政府能夠積極面對現有疫苗政策的不足調整腳步，盡速取得人民能信任，安全有效的新冠肺炎疫苗。（鄭任南攝）

國民黨主席江啟臣今下午在中常會表示，最近華航、諾富特飯店群聚感染的事情持續擴大，目前累計有28人確診。人數已經超越之前部立桃園醫院群聚事件，確診者足跡範圍更是甚於以往，讓國內疫情再次陷入緊張。防疫指揮中心甚至坦承，已經進入社區感染的邊緣。

他說，面對疫情的反覆、擴大，我們要再次提醒疫情指揮中心，應該加速檢疫速度、擴大篩檢對象、檢討現有航空業從業人員隔離的規範、確認防疫旅館的分流措施、提高防疫資訊的透明度，並且應該依照疫情的變化，適時的調整相關防疫措施；他也呼籲全民應該共同做好防疫工作，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，守護得來不易的防疫成果。

江啟臣指出，國際疫情同樣令人擔憂，我們無法自絕於世界，嚴密國境管理的時間越是延長，越是衝擊疫情後的振興工作。面對日益嚴峻的現實，我們仍舊期盼，政府能夠積極面對我國現有疫苗政策的不足。調整步伐，儘速取得人民能夠信任、安全、有效的新冠肺炎疫苗，達成公衛的覆蓋標準。

(中時 )