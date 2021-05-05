以色列今天破曉前罕見突襲長期執掌敘利亞政權的阿塞德家族故鄉、地中海港都拉塔基亞（Latakia），所發射的數枚飛彈遭敘利亞防空系統攔截，但仍造成1死6傷。

路透社報導，根據敘利亞軍方聲明，凌晨2時過後不久，拉塔基亞省西南岸多處遭遇空襲，其中一次擊中省會拉塔基亞市的私人塑膠工廠，造成1平民身亡與6人受傷。

根據敘國軍方公報：「我方防空系統攔截數枚侵略者飛彈，並且擊落一部分。」

敘國國家媒體稍早前報導，以色列飛彈也擊中拉塔基亞以東城鎮喜法（Hifa）以及哈瑪省（Hama）馬西亞夫（Misyaf）。

不過以色列軍方尚未回應報導。

過去幾年來，以色列多次襲擊敘利亞多個地區，卻鮮少攻擊拉塔基亞。

一來拉塔基亞距離俄羅斯主要空軍基地赫梅敏（Hmeimim）不遠；二來，敘利亞阿塞德家族的故鄉正是拉塔基亞東南方28公里的卡爾達哈（Qerdaha）。現任總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的父親、已故總統哈菲茲．阿塞德（Hafez）也長眠於此。

西方情報消息來源透露，以色列近幾月不斷升高「影子戰爭」，用以打擊敘國境內與伊朗相關的目標。消息來源說，以色列主要鎖定武器發展研究中心、彈藥庫，以及把飛彈從敘利亞運往黎巴嫩的軍方車隊等。

以色列先前表示，他們的目標是終結伊朗在敘國的軍事存在。西方情報消息人士透露，伊朗近年來持續擴大在敘利亞的軍事布局。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100505

(中央社)