劉男、陳男在全聯購物，結帳時發生口角，分別時機車大鎖及鉅刀互毆，雙方皆受重傷住院。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

劉男、陳男在全聯購物，結帳時發生口角，分別時機車大鎖及鉅刀互毆，雙方皆受重傷住院。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

高雄22歲劉姓男大生2日下午在旗津全聯購物，結帳時卻被60歲陳姓男子插隊，雙方引發口角，兩人離開全聯後在停車場狹路相逢互相傷害，劉男持機車大鎖攻擊對方頭部，陳男則持鋸刀反擊，割斷劉男手指，劉、陳送醫後均無生命危險，警方目前朝傷害罪嫌偵辦。

據了解，劉男2日下午5時許到旗津全聯購物後，排隊準備結帳，此時陳男疑似一時未注意排隊人流不慎插隊，引發劉男極度不滿，雙方為此互有微詞，隨後劉、陳各自結完帳後離開商店，未料雙方卻又在停車場狹路相逢，再度爆發口角。

雙方互嗆後，劉男年輕氣盛、血氣方剛竟持機車大鎖往陳男頭部狂敲，陳男則是持鋸刀反擊，造成劉男右手食指遭利鉅割斷，而陳男頭重創濺血，幸虧將2人緊急送醫後，劉男食指平安接回，陳男治療後也沒有大礙，目前2人仍在住院，警方待雙方傷勢恢復後進行訊問，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

警方指出，獲報到場時雙方因傷已經停止攻擊，除協助雙方分別送醫外，也查扣機車大鎖、鋸刀等相關證物，並完成目擊證人筆錄，待雙方傷勢恢復、得以製作警詢筆錄時，將移請高雄地檢署偵辦，警方呼籲，遇有糾紛時應理性溝通，避免激怒對方，才不至於衍生後續事端。

(中時 )