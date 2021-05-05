國民黨主席江啟臣今在中常會致詞指出，近來治安問題，造成輿論的紛爭以及民眾的疑慮。不良份子對於公權力直接、惡劣的挑釁，以及後續的處理失當，不但衝擊警界的形象、打擊基層員警的士氣，對於社會治安的負面影響更是深遠。

江啟臣強調，警察是治安的守護者，更是人民的夥伴！面對惡劣的威脅、特權的介入，我們無法坐視不管，更要聲援警察，幫基層的員警加油！期盼在全民的支持下，讓員警可以嚴正、依法執行勤務，繼續守護我們的社會秩序，守護國人的生命財產及安全。

(中時 )