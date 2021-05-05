黑道風波 江啟臣：聲援基層員警 15:052021/05/05 中時 黃福其 、邱新博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣今在中常會致詞指出，近來治安問題，造成輿論的紛爭以及民眾的疑慮。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣今在中常會致詞指出，近來治安問題，造成輿論的紛爭以及民眾的疑慮。不良份子對於公權力直接、惡劣的挑釁，以及後續的處理失當，不但衝擊警界的形象、打擊基層員警的士氣，對於社會治安的負面影響更是深遠。 江啟臣強調，警察是治安的守護者，更是人民的夥伴！面對惡劣的威脅、特權的介入，我們無法坐視不管，更要聲援警察，幫基層的員警加油！期盼在全民的支持下，讓員警可以嚴正、依法執行勤務，繼續守護我們的社會秩序，守護國人的生命財產及安全。 海納百川》政風敗壞 寧可跟狗道歉（王麗莎） 《國際金融》旅遊重啟有望 歐股逼近高點 (中時 ) #江啟臣 #聲援 #基層員警 #惡劣 #員警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭彥均挺何孟遠：MVP實至名歸 讚江宏傑零異狀「是怪物」 17:322021/05/04 娛樂 警紀事件連環爆 時力要求警政署速提改革機制 15:202021/05/04 政治 梅雨來中部供5停2何時解除 經長給答案 11:102021/05/05 生活 台南黑面三媽好靈 分局長率同仁祝壽立破毒窟 15:012021/05/04 社會 宣導交安 員警陳育嶙重拾漫畫魂 04:102021/05/05 地方新聞 《國際經濟》歐盟和印度重啟自貿談判 結盟抗中 14:502021/05/05 財經 《國際產業》時候到了! 歐美團體促全面重啟美英旅行市場 13:082021/05/04 財經 郭彥均吼到燒聲 誇江宏傑自律怪物 04:102021/05/05 娛樂新聞 拉攏高民調盧秀燕？ 江啟臣：黨中央跟各縣市密切合作 14:572021/05/04 政治 國民黨討論黨魁選舉細則 江啟臣指示公正辨好選務：公投為第一要務 14:472021/05/05 政治 國民黨今討論主席、黨代表選舉作業細則 草案未列專職黨主席 09:582021/05/05 政治 政治熱門新聞 藍營落選區將派許淑華主持活動 超高人氣連港媒都驚呼 - 政治 罷免陳柏惟最新連署數曝光 「刪Q總部」宣布5／11是重要關鍵 - 政治 民進黨台北市黨部染黑 沈富雄連罵9次三字經 - 政治 直播》民進黨染黑 蔡英文道歉：未落實排黑條款 - 政治 蔡英文接班人是誰？吳子嘉斷言：她會和美國一起做決定 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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