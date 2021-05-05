中央流行疫情指揮中心今最新病毒基因定序個分析，3名諾富特員工（案1127、1128、1129）、案1102機師的2個小孩（1133、1137）、阿里山趴趴走主管的先生及女兒（案1135、1136），及水電工（案1145）的分析結果均出爐。其中3名諾富特員工、阿里山趴趴走婦人的家人，病毒序列與房務部主管及另4名機師相同，目前看來，諾富特和華和群聚為1起，研判此次群聚為最主要的病毒株。案1102則是另一起家庭群聚。

圖為華航機師與諾富特感染事件的基因定序及關聯圖。(指揮中心提供)

醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名諾富特員工（案1127、1128、1129），及案1129的2個家人（1135、1136）都是相同序列，和華航的4名機師相同，研判是主要的英國變異株造成群聚。

另外，案1102機師的2個未滿5歲兒女，病毒序列和1102一樣。羅一鈞表示，這一家的序列和另1個主要變異株有3、4個位點的差異，和房務部主管（案1102）有4位點差異，研判為獨立事件。

羅一鈞表示，案1102在4月19到22日從洛杉磯回來確診，病毒的來源可能和美國有關，要等完整序列出爐後綜合研判。目前看來，諾富特和華和群聚為1起，案1102的家庭群聚則是另一起。

(中時 )