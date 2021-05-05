市府爭取450萬元改造「溪美水圳休憩步道」，溪美社區協助將一旁雜亂草叢變身為美麗花圃。（劉秀芬攝）

溪美社區將爭取經費，改造社區閒置埤塘為生態池。（劉秀芬攝）

受惠於台南科學園區發展，台南市善化區人口成長相對快速，台南市長黃偉哲5日於隆安宮聽取善化區公所簡報區政成果時表示，除了建設要做，活動也要辦，希望慢慢將善化建設成一處宜居的科技新城。

黃偉哲表示，去年市府在善化舉辦火車節活動迴響很好，今年希望再辦一些活動，至少在7、8月，以及跨年的時候辦活動，讓新移居善化區域的朋友一起參加。

南市府近2年投入逾6億元經費建設善化，由基礎工程扎根，並陸續從教育、文化和產業等面向營造在地價值，期盼讓善化蛻變成為兼具文化深度、產業廣度及科技速度的時尚新城。

善化區長方澤心表示，配合南科園區三期擴建及廠商擴廠所帶來相關就業人口，市府團隊超前部署，除已先行啟動A、B、C、D、E、N、O等7區都市計畫規畫作業，也積極建構完整產業生活圈，建全整體發展。

在教育問題上，在學童就學方面，南市府投注3.4億元工程經費興闢「小新國小第二校區」，解決近年南科L、M區學齡兒童增加之情形，藉由新校區與原校址並存，妥適安排教學空間，提供優質的就學環境。

此外，南市府向行政院農委會水土保持局爭取補助經費新台幣450萬元，建設總長560公尺的「溪美水圳休憩步道」，透過串聯閒置空間提升使用率，沿途栽種桂花等植物，由社區志工協助環境美化維護，落實綠美化帶動城市景觀美學，目前也變成區民散步好去處。

溪美社區發展協會理事長胡村泱表示，嘉南大圳溪美支線長約1.3公里，現在先做500多公尺，後續還有500多公尺正爭取經費中，水圳旁尚有8分地的閒置埤塘，地主後代已同意借用，讓社區整修規畫為景觀生態池，供民眾休閒遊憩，未來可串聯步道、善化糖廠景點，成為溪美社區旅遊特色。

(中時 )