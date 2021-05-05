華航諾富特飯店案，一名外包商水電工（案1145）確診，由於他發燒期間仍有上班，至今感染源不明，引發關注。今出現另名同樣在諾富特飯店負責消防維護保養的外包商A爆料指出，「真正關鍵地點是在飯店一館B1中控中心換證處」，他指出，每天所有飯店工作人員，包含高階主管、房務員、外包商，上班第一件事就是去中控中心換證件、登錄資料，一堆人換證件勢必得排隊等候，飯店工作人員也經常在這裡交接業務。他還質疑，自己沒有第一時間被匡列。

這名消防維護保養外包商A還透露，很多外包商不只在諾富特飯店工作，以他自己為例，還負責北投、內湖、松山、淡水、八里等地區的7-11門市水電維護，以及正好是中央流行疫情指揮中心設立所在的疾管署、台電、中油等公家機關的消防維護。

對此，中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，這個外包商他是4月12日、13日兩天到疾管署，離整起華航機師感染爆發沒有任何關係。

而這名外包商5月2日有症狀，3日回報，4日採檢一採檢陰性，目前在做一人一戶居家隔離。

至於外包商的隔離，28日就已經跟諾富特要名單，過程中，因為很多人被移到集中檢疫所，所以名單直到5月1日才收集到72人名單，昨天又給8人，目前共有80人。

也有民眾傳出，自己住過諾富特飯店，但沒有接獲隔離通知，莊人祥表示由於名單4月30日諾富特飯店有提供名單給指揮中心，但直到5月1日才給完全，所以陸續把這些遊客的資料都給地方政府做居家隔離，若民眾認為自己4月15日到28日之間，有在諾富特飯店退房後，還沒被匡列到的人，請撥打1922專線。

(中時 )