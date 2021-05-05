67歲國際影星成龍演過無數經典動作片，演藝版圖更擴展到美國好萊塢，奠定崇高的巨星地位。不過他早年還沒有知名度時，拍過尺度大膽的三級片，將第一次裸身床戲獻給豔星米蘭，米蘭卻沒有因此大紅大紫，反而淡出演藝圈、消失的無影無蹤。

米蘭本名何潔芳，1973年拍處女作《浪子與處女》，從此跟裸露脫離不了關係，隔年成為邵氏女演員，陸續拍攝《少年與少婦》、《危險的十七歲》、《香港奇案》等片，均大方的在鏡頭前赤裸身體，被封為「肉彈女星」，但她絲毫不在乎外界的眼光，持續的演出性感角色；1975年米蘭在《長髮姑娘》與丹娜合作，在導演何藩的指導下，裸得嫵媚又得體，因此受到外界關注，還曾與成龍在《花飛滿城春》拍過床戲，當時成龍還沒成名，第一次在片中打赤膊，與上圍有料的米蘭親密的在床上擁吻，由於當時年紀尚輕就要在螢光幕前裸露，成龍有些抗拒，有名氣後就拒絕再拍激情戲，朝著武打動作片前進，所以《花飛滿城春》成為他絕版的床戲作品。

成龍第一次拍床戲，對手女星為米蘭。（圖／《花飛滿城春》截圖）

成龍第一次拍床戲，對手女星為米蘭。（圖／《花飛滿城春》截圖）

但米蘭沒有穿回衣服，繼續走豔星路線，1977年拍完《功夫之星》（又稱為《脂粉大煞星》、《出鐘》） 逐漸淡出螢光幕，跑到夜總會上班賺錢，起初打著電影明星的封號備受客人喜愛，卻因時常酗酒誤事，連夜總會都混不下去，從此失去消息。

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(中時新聞網)