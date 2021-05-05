由於對全球經濟復甦的樂觀情緒，提振(LME)銅價周三上漲突破10,000美元大關，但由於中國適逢五一連假假期，交易量不高。

截至周三(5/5)台北時間14:10分，英國金屬交易所(LME)期銅價格上漲0.53%，報每公噸10,018美元，盤中最高一度觸及10,040美元，為2011年2月記錄高位每公噸10,190美元以來的最高水平。(商品行情網)

(時報資訊)