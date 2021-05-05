《商情》前景樂觀 期銅價格突破10,000美元關卡 14:492021/05/05 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於對全球經濟復甦的樂觀情緒，提振(LME)銅價周三上漲突破10,000美元大關，但由於中國適逢五一連假假期，交易量不高。 截至周三(5/5)台北時間14:10分，英國金屬交易所(LME)期銅價格上漲0.53%，報每公噸10,018美元，盤中最高一度觸及10,040美元，為2011年2月記錄高位每公噸10,190美元以來的最高水平。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤持續揚升 《半導體》京元電4月營收續攀峰 Q2戰新高 (時報資訊) #期銅 #LME #周三 #前景樂觀 #元關卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指皆墨 5月台指期開低84點 09:102021/05/05 財經 大山電線電纜4月營收創單月新高 18:192021/05/05 財經 《集中市場》三大法人賣超188.56億元 萬七又飛了 15:232021/05/05 財經 台股萬七關卡拉鋸 尾盤震盪翻黑下跌90點 13:422021/05/05 財經 《商情》暗示升息 紐約期金轉跌 10:002021/05/05 財經 《國際經濟》歐元區4月商業活動加速成長 服務業首次擴張 17:232021/05/05 財經 《國際產業》晶片缺貨延燒 可再生能源股集體重挫 14:332021/05/05 財經 《國際金融》大宗商品回春 歐股彈高 16:312021/05/05 財經 《商情》供不應求 周二期銅逼近萬美元高點 09:102021/05/05 財經 《國際油價》需求前景看好 原油期貨連2漲 10:002021/05/05 財經 台指期爆量 長榮殺至跌停 04:102021/05/05 財經要聞 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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