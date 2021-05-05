根據阿酋航空(Emirates)最新說法，由於全球疫情似乎漸受控制，加上邊境重開下，這家中東地區最大航空業者樂觀預估，等到2021冬天來臨時，自己載客量將可回流至疫前的七成左右。

自新冠疫情在全球爆發以來，同時也是全球最大長程航空業者的阿酋航空，從2020年3月陸續停飛後，目前也有計畫要重啟全世界大約157個客機飛行航點。

迄今，阿酋在全球所運行的120個目的地，礙於自己旗下118架空中巴士A380超廣體客機，因受新冠疫情影響，故載客量還是相當受限。

不過，阿酋航空最新表示，已想到一套計畫能讓載客量在2021年冬天時，回升至正常時期的70%。雖然不知道目前具體載客量數字是多少，但阿酋航空說，離設定的七成載客目標，其實還是有段路要走並沒有那麼輕鬆。

阿酋航空現今機隊主力，還是以自己的151架波音777為主。在全球旅客量非常低的現在，所以大部分波音777都充當貨機來使用。阿酋補充，希望在夏季旺季時，能看見比現在多很多，差不多有30到40架A380，能重新飛上天空為全球旅客服務。

不過，阿酋屆時是否能真能達到自己所設定的載客目標值，目前還真是個問號。因為，全球是否要封城，也是要視新冠疫情發展的嚴重性來決定。由於阿酋沒有國內航班支持，故全世界只要多一個航點被封禁止出入的話，阿酋的營運勢必就會多受到一分傷害。

(時報資訊)