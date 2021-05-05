美股周二以道瓊表現較佳，科技股續挫；台北股市在電子及半導體股失血，台積電(2330)、聯發科(2454)下跌壓盤，僅賴金融股以及傳產的鋼鐵、航運、水泥、線纜等原物料族群為主撐盤。下午1時後，在電子股指數下壓加上尾盤部分賣壓調節，台股上攻17000點後下壓，收跌90點至16843點為全天最低點，仍在月線之下。全日成交值為4562.6億元。

美國財政部長的升息言論震撼市場，恐慌指數VIX奔漲，美元上揚，引爆科技股拋售潮，儘管稍後否認升息建議，美股三大指數仍收黑，僅道瓊微幅收紅，那斯達克指數表現最為弱勢，台積電ADR下跌0.5%，聯電ADR上漲2.2%，特斯拉下跌2.7%，蘋果下跌3.94%。

台積電周二持穩，今早台積電、鴻海(2317)開高，帶領台股開高。台積電隨後走低，市場資金鐘愛鋼鐵、航運等傳產股，加上TFT面板的友達(2409)、群創(3481)早盤止跌反彈，台股盤中一度漲百點，至17052點，因台積電壓盤，指數回落至17000點之下，但台股盤中維持在平盤之上，相對周二走勢回穩。

不過，中場後，台積電續跌，聯電(2303)跌幅加重，加上聯發科也下跌，前波漲多的晶豪科(3006)、聯詠(3034)等重跌；半導體股續承壓，台股就在電子股指數下壓，加上尾盤部分當沖賣壓調節，指數翻黑下挫收場。

今日資金仍在傳產，金融的富邦金(2881)、國泰金(2882)也成為撐盤要角。中鋼(2002)早盤率先開高走高，帶動鋼鐵股群起反攻；昨天重跌的航運也在長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)再度上攻，加上鴻海上漲，以及人氣續旺的TFT面板的友達、群創止跌反彈，在鋼鐵航運續強，面板反攻支撐；集中市場早盤不畏台積電等權值電子股壓盤，多頭蓄勢叩關17000點。

台股今日相對量縮。台股4日收盤成交值6642億元、加計盤後達6723.07億元，超越4月22日收盤成交值6448.89億元、加計盤後6523.88億元，再創歷史新天量；若加上櫃成交值1002.68億元，上市櫃總成交值達7644.68億元，僅次於4月22日上市櫃單日7666.96億元。

回顧周二，台股4日賣壓出籠，最低來到16647點，一度大跌574點，終場仍失守月線17138點與萬七大關，中止連續12個交易日的萬七行情，今日開高走低，收盤未能站回萬七關卡。

隨著美股科技股賣壓湧現。法人指出，台股4日失守月線和萬七大關，外資期貨空單增加，短線不排除回測季線；若短期無法站回萬七關卡，整理期恐拉長。近期台股當沖盛行，成交量能暴增頻創天量，市場籌碼凌亂，短期可能持續震盪。

MSCI明晟將在台灣時間12日進行半年度權重及新成分股調整，本土法人指出，包含陽明、華新(1605)、華航(2610)、萬海、中美晶(5483)等5檔個股有機會因總市值比率攀升，可望拚列入MSCI新成分股。今日陽明、華新、萬海等買盤提前進場卡位。

(時報資訊)