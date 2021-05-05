因5月12日為護理師節，桃園療養院表揚4名護理師，分別為護理科主任邱金快、督導長黃美玲、護理長王淑美及護理師楊顏綾。（姜霏攝）

疫情自去年爆發以來已長達一年多的時間，除了民眾出國遊玩受到限制，也讓不少行業經濟狀況下跌，而醫護人員的工作量更是倍增，桃園療養院護理科主任邱金快表示，精神科面對疫情相當棘手，尤其當精神病人無法理解「為何要防疫」時，情緒起伏更是難以掌握，時常需要花加倍的時間講解，醫護人力也會遇到緊繃的狀態。

邱金快表示，去年疫情爆發後，有長照機構的醫護人員染疫，頓時收到中央的指示，原長照機構的24名長者需安置到第三機構，而桃療的醫護人員需至第三機構協助照料數名長者，當時又剛好碰到退休潮，人力本來就縮減又需再向外支援，瞬間造成院內人力吃緊。

談到桃醫事件，邱金快也說，桃醫事件爆發時，桃療就位於桃醫正旁邊，造成不少病患家人的恐慌，門診量急速下降，又因精神病患對於防疫認知難以了解，病人時常大鬧口罩戴不住、想要回家，醫護人員需花更大耐心向病人解釋，尤其桃醫關閉急診時，對桃療的衝擊也頗大，讓院內有慢性疾病的病患不能立即送至旁邊的桃醫，反而還要叫救護車送往其他醫院，該情形更讓醫護人員上緊了發條。

邱金快坦言，疫情對於精神科的衝擊實屬不小，且醫護人員壓力也隨之增大，桃醫事件時因為不能探病，而院方跟家屬溝通後改為視訊會客，現在諾富特事件爆發，又再度恢復視訊會客的制度，即便病患時常無法理解、會生氣、會鬧脾氣，但仍要帶著性子不斷說明，期盼疫情迅速落幕，讓生活回歸正軌，也讓病人情緒緩和，不需要再因為防疫而導致情緒起伏大。

(中時 )