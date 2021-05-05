賈靜雯昨被曝光在去年以1.1億元買下北市天母「龍邦國宴」豪宅頂樓，丈夫修杰楷昨出席活動時則表示，房子是登記賈靜雯名下，坦言還有房貸，夫妻會一起努力，而賈靜雯稍早則在網上曬現身東門市場喝米粉湯配黑白切照，她吃著美食想到兒時回憶「讓我可以邊吃邊盡情回憶與我奶奶的相處時光」。

賈靜雯稍早在網上曬現身東門市場喝米粉湯配黑白切照，她身穿白色上衣、粉色外套，隨興地把劉海綁起來，而頂著超萌沖天炮頭的賈靜雯，零偽裝的現身小吃店大吃美食，賈靜雯五官俏麗、肌膚白嫩、零皺紋，凍齡有術的她，絲毫沒讓歲月在身上留痕跡，很難想像賈靜雯是46歲的三寶媽咪。

野生賈靜雯現身東門市場，大吃米粉湯、油豆腐、豬皮等國民小吃。（圖／取材自賈靜雯AlyssaChia臉書）

照片中，賈靜雯點了米粉湯、油豆腐、豬皮等國民小吃，也讓賈靜雯想起兒時回憶，其實東門市場是賈靜雯小時候最常走跳的地方「當時家裡的餐館就開在附近，假日陪著奶奶轉完市場後，奶奶總會帶我坐下喝碗熱騰騰的米粉湯，一種溫馨又幸福的感受，隨著入口的美味烙印在我的心裡」。

兒時的記憶湧現，讓賈靜雯感動直呼：「很感動這個味道幾十年來不曾改變，讓我可以邊吃邊盡情回憶與我奶奶的相處時光」，賈靜雯的美食打卡照，釣出修杰楷留言虧：「沒加辣」，Melody（殷悅）也直呼是：「我的最愛」、王淨則敲碗留言：「我也要」。

(中時新聞網)