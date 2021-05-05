震驚社會的台北市「鉅星匯」餐廳潑蟑案，嫌犯供稱起因是受託向餐廳老闆吳政男討一筆1550萬債務，但吳置之不理，才會私自策劃潑蟑恐嚇案，但遇上一堆高階警官在場的餐會，意外把事情鬧大。警方為釐清說詞，已聯繫吳正男作證，但吳表示今天沒空，警方將發通知書正式傳喚他到案，請他協助調查。

天秤座西餐廳老闆吳政男2019年初集資逾億，在台北市新生北路打造高級宴會廳，此後卻不斷傳出他投資糾紛，與人有債務糾葛，警方掌握他多次遭人催討債務，去年9月甚至有不明人士到餐廳前撒冥紙、扮道士鬧事喧嘩，目的就是要吳出面「處理」債務，據傳當時那筆債務達6500萬，警方當天獲報即逮人送辦。

3日的潑蟑案則是為了1550萬債務，警方移送5名嫌犯後，為釐清說詞，今天先以電話聯繫吳，請他作證說明，但吳表示另有事在忙，暫時沒空赴警局說明，警方將擇期發通知書傳喚他。

(中時 )