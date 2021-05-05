警方巡邏車持續在西瓜田周邊巡邏，並在聯外道路注意可疑人車。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮西瓜產期將至，價格看俏，警方為保障瓜農心血不竊取，玉里、鳳林警分局今天都成立「護瓜專案小組」，希望藉由加強巡邏及護瓜勤務，嚇阻宵小不勞而獲的歪風，受到瓜農好評與感謝。

花蓮產出的西瓜與西部地區產期正好錯開，廣受國內市場青睞，由秀姑巒溪、花蓮溪等二大水系溪床砂礫地栽培出來的花蓮西瓜，從4月底開始依序由玉里、瑞穗、鳳林至壽豐採收第一期西瓜，長達一個半月的產期，正好接上國內屏東和西螺等二大產區的空檔。

玉里鎮西瓜質優甜美，第一期栽種地區以秀姑巒溪沿岸為主，瓜農多為年長者，每顆甜美的西瓜，多是瓜農們辛苦栽種，可說得來不易。第一期因氣候適宜，未受風雨災害影響，秀姑巒溪沿岸約160甲的瓜田已是瓜實纍纍，一片豐收景象。

玉里分局長陳蔚文表示，農民為保護西瓜，常常徹夜在瓜田內搭帳篷或在車上睡覺守護，令人相當不捨；因此投入警力加強巡守瓜田區，於聯外道路及193縣道、省道台9及30線主要幹線採重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車，以遏制不法及打擊宵小。

至於鳳林警分局轄區，以中心埔、中興橋及箭瑛橋等三區為主要產區，鳳林分局長林昆達今天同時指示成立「護西瓜專案小組」，針對西瓜易遭竊的時段，統合各項警力，以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等勤務作為，並到西瓜商行查訪宣導，如收受來路不明西瓜，將依竊盜共犯或贓物罪法辦。

玉里、鳳林警分局都呼籲民眾，如有發現可疑人車進入西瓜園，或者佯稱受僱工人，可儘速通知警方或撥打110電話報案，警民合作聯手護瓜。

(中時 )