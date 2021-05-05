墜入愛河的時候，自然會想要更加了解對方，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，天蠍座、水瓶座、處女座、雙子座可說是十二星座中的名偵探，只要他愛上某人，就會極盡所能的調查對方，還沒交往就已經摸透對方的一切。

▍1.天蠍座

天蠍座只要對某人有興趣，會立刻把對方的FB、IG等社群網站從第一則貼文翻到最後一則貼文，看看對方有沒有曖昧對象、有過幾段戀愛、有沒有放不下的感情、最好的朋友是誰，所有大小事都暗中調查清楚，根本還沒交往，他已經摸透對方。

▍2.水瓶座

水瓶座最愛幫喜歡的人製造驚喜，所以會事先觀察對方的喜好，把對方的性格、交友圈、興趣全部調查清楚，再故做自然的跟對方聊起這一切，讓對方覺得兩個人好相似，根本是天生一對，還會在特殊節日送上對方最想要的東西，偵查手段非常高明。

▍3.處女座

處女座在愛上某人後，會樂於觀察對方的一切生活大小事，尤其是生活作息或習慣動作，甚至有些連當事人自己都沒發覺的習慣，都逃不過處女座的眼睛，觀察這些細節，讓處女座覺得自己和對方變得更親近，增添不少幸福感。

▍4.雙子座

雙子座擅長交際，當他愛上某人，會善用自己的社交技能，和對方身邊的人混熟，輕鬆打聽到他需要的資訊，雙子座厲害的嘴可以迅速的混進對方的交友圈，調查喜歡的人對他來說簡直易如反掌。

(中時新聞網)