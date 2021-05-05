IDF滑行中偏離跑道 影響民航機5架次 15:422021/05/05 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一架IDF戰機上午降落時衝出跑道，圖為同型戰機。(示意圖/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今日證實，所屬IDF戰機一架，本日中午完成例行訓練任務，返降馬公基地時，於12：38時落地滑行中偏離跑道，人機均安，跑道暫時關閉至13：41時重新開放，期間影響民航機計5架次。 空軍司令部已組成專案小組調查事件肇生原因；對於造成民航起降不便，深表歉意。 5月車市促銷 送音響延長保固 北北桃醫院長照機構 停止探病 (中時 ) #IDF #偏離跑道 #影響 #民航機 #空軍司令部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情影響 桃園新永和市場6月才開幕 04:102021/05/05 地方新聞 雲林地層下陷 環團：高鐵行車安全恐受影響 12:402021/05/05 生活 疫情擴大 華航機組員即日起居檢延長至5天 13:342021/05/05 生活 通路公布Q1手機降價榜 逢低入手正是時候 11:002021/05/05 科技 陸製無人機 日擬跟進封殺 04:102021/05/05 全球財經 名模林又立砸3000萬 大直買人生第一房 14:362021/05/05 房市新訊 《國際產業》2021冬天前 阿酋航空載客量估回升至7成 14:492021/05/05 財經 林又立換跑道當月薪5萬上班族 砸3千萬買人生第一房 08:292021/05/05 娛樂 長賜輪共同海損 長榮：影響有限 04:102021/05/05 財經要聞 桃竹苗防疫升級 竹市據點不共餐 04:102021/05/05 地方新聞 星宇機師和華航確診機師餐敘 公司回應了 09:002021/05/05 生活 政治熱門新聞 藍營落選區將派許淑華主持活動 超高人氣連港媒都驚呼 - 政治 罷免陳柏惟最新連署數曝光 「刪Q總部」宣布5／11是重要關鍵 - 政治 民進黨台北市黨部染黑 沈富雄連罵9次三字經 - 政治 直播》民進黨染黑 蔡英文道歉：未落實排黑條款 - 政治 蔡英文接班人是誰？吳子嘉斷言：她會和美國一起做決定 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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