空軍司令部今日證實，所屬IDF戰機一架，本日中午完成例行訓練任務，返降馬公基地時，於12：38時落地滑行中偏離跑道，人機均安，跑道暫時關閉至13：41時重新開放，期間影響民航機計5架次。

空軍司令部已組成專案小組調查事件肇生原因；對於造成民航起降不便，深表歉意。

(中時 )