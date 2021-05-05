農委會主委陳吉仲5日南下會勘，呼籲林世宏申請管路灌溉設施補助。（張毓翎攝）

久旱不雨，台南市多處的綠竹筍田出筍量不佳；白河區筍農林世宏苦嘆，他2分地的筍田，以前一周可採100公斤以上的綠竹筍，但今年天不降甘霖，大排也沒水，自3月採收以來，竟只收到2條，讓他無語問蒼天。農委會主委陳吉仲5日南下會勘允諾列入天然災害救助，以最快速度協助農民度過難關。

陳吉仲今天上午至白河區2處田區視察綠竹筍生長情形，第1處農友張國禎的田區因有設置滴灌節水設施出筍情形良好；不過來到第2處農友林世宏的田區，因未設置滴灌節水設施，生長期沒有雨水滋潤，也沒有地下水井或大排的水源能灌溉，幾乎完全無產量。

林世宏說，自3月採收至今，只採收到2條綠竹筍賣，加起來可能連1公斤都不到，一叢叢的綠竹筍，平均每叢肥料錢500至1000元不等，這裡有近百叢的綠竹筍，可想而知，之後採收所賣的錢，一定連補貼肥料的成本都不夠，「他種了20多年的綠竹筍，產量從來沒這麼慘」。

「是否設置滴灌節水設施，產量真的有差！」陳吉仲指出，張國禎因3月申請滴灌節水設施補助，利用精準用水，減少水的需求；反觀，林世宏沒有這種滴灌設施，也沒有水源，等同完全要靠老天爺，所以去年政府積極跟農民宣導乾旱的因應，但仍傳出農損。

陳吉仲說，這周會請市政府、農改場等人員至麻竹筍、綠竹筍田間會勘，收到公文後，農委會將立刻公告天然災害救助辦法，農民若符合救助標準，每公頃可獲得3萬6000元現金災害救助，並額外提供每公頃3萬元有機肥料資材補助，5月底梅雨季來臨，需要施肥時就能用到。

台南市政府農業局農務科長蘇信姿表示，南市竹筍種植面積約3856公頃，其中有2314公頃種植綠竹筍，另1542公頃種麻竹筍，現階段的竹筍災損情形和個別損失率，有待農民向各區公所通報後，才能進一步統計釐清。

(中時 )