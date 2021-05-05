母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚在將近中午1點趕到北區殯儀館，黃表示，哥哥接獲警方通知到派出所，他則是將台北新聞工作結束後趕回台中，針對肇事者稱案發前沒喝酒，案發後緊張才去買酒喝？黃回答，一切交由警方釐清。

黃暐瀚表示，他因媒體工作都住在台北，媽媽沒有與哥哥同住，但都住在附近，哥哥常跟媽媽一起用餐，之前家中有請外籍看護，因聘僱許可期滿返國，母親是長照服務對象，白天也是洗腎患者。

黃暐瀚說，他的媽媽平日都是凌晨4點多會出門晨運，但今日較早出門，她有時候會先到超商買東西吃，然後再去運動，都是她平常的生活習慣。

30歲肇事者、方姓男子5日凌晨3時點，開賓士車行經南區時，衝撞路人70歲陳姓婦人，拖行數十公尺才停車，對此，黃暐瀚表示，警方將還原行車記錄器影像，是否酒駕肇禍或是撞到人後緊張是買酒喝？其動機及引發的意圖，交由警方釐清真相。

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(中時 )