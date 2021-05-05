圖為烏山頭水庫就送水口放水時的照片，曾有「珊瑚飛瀑」的美稱。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

今年適逢八田與一技師主持興築的嘉南大圳開工滿百周年，台日雙方都視為一大盛事，嘉南大圳孕育台灣穀倉嘉南平原，也是台南市文化景觀之一。包括文化部、交通部、農委會及台南市政府將於5月8日即八田與一逝世紀念日舉辦紀念活動。當天烏山頭水庫全天免費開放，活動主會場八田與一紀念園區也在當天下午2點開放實名制入園，遊客務必配戴口罩。

文化部次長李連權表示，這場紀念會有3項重要意義，首先是「飲水思源」，邀請國人一起回顧這段歷史，感念所有曾為大圳工程辛苦付出的台日前輩。其次是「台日友誼」，他說，八田與一畢生奉獻給台灣，為興築更美好生活的共同奮鬥，而台灣、日本友誼橋梁更延續至今，從八田與一、嘉南大圳到日本311大地震，在在顯示台日歷久彌新的真實情誼，雙方都相當珍惜。

第三則是「環境永續」他說，近期美國重返巴黎氣候協定，台日兩國政府也都早已為環境永續做出堅定承諾；其中，百年前的大圳工程正是永續發展的最好典範，當初八田與一興建的工法，乃至後來我們的維護、發展，都回應了「敬天、愛人、惜物」的當代哲思。

嘉南大圳灌溉水路綿延超過1萬6000公里，開工滿百周年系列活動，由農水署嘉南管理處5月8日下午2點先在烏山頭水庫八田與一銅像舉行八田技師追思紀念會，台日雙方透過視訊共聚一堂，緬懷八田技師對嘉南平原所做的重大貢獻，及對台灣農田水利工程奠定百年基業，並深化台日雙方文化交流。總統蔡英文、副總統賴清德都將出席。

嘉南大圳開工滿百周年系列活動透過追思紀念、祈福手舞、大圳劇場演出等活動，緬懷八田與一及嘉南大圳對於嘉南平原的貢獻。當天也安排國立台灣交響樂團青年樂團演奏台日民謠、紙風車劇團表演，還有《我家門前有條圳－嘉南大圳開工滿百週年主題展》、《嘉南大圳老照片展》、嘉南平原物產展示會，有物產展示、手作體驗、藝術參與、風土餐桌、大圳講座等。

(中時 )