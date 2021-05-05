LINE今年迎來進入台灣市場十週年，為了下一階段佈局金融科技、數位內容、AI以及電商等事業部，並吸引更多創新人才加入，LINE台灣於今（5）日正式啟用全新辦公室，並首度公開辦公室3大亮點。LINE台灣的新辦公室是海外最大辦公空間，超過3千坪的辦公空間展現了深耕台灣的決心，期待透過為LINER打造優質工作空間來激發創意，也能藉此吸引優秀人才加入，為台灣產業貢獻更多好服務。

LINE台灣董事總經理 陳立人在今日新辦公室啟用活動中分享到，十年對很多企業來說都是一個里程碑，對LINE台灣而言也不例外。啟用的全新辦公室，期待能成為下一個十年精彩出發的起點。陳立人特別點到，新辦公室內有全新的LINE STUDIO，裡頭裝設先進設備，可適用於棚內作業、或是支援演唱會的線上轉播，將可為台灣跟各地夥伴創造更多影音內容、服務更多活動轉播需求。

LINE台灣全新辦公室共有三大亮點，包含（一）是LINE海外最大辦公室，橫跨七各樓層、面積超過3千坪。（二）100% MIT巨型熊大玩偶坐鎮，高達四公尺，製作團隊超過10人、是匠人手工一針一線親自縫製。（三）設置了LINE集團內第一個應用Clova人臉辨識的進出系統。

LINE台灣全新辦公室位於宏匯瑞光大樓，佔地3千多坪，共有七層樓。走入新辦公室，在一樓就設置了LINE集團內第一個應用Clova人臉辨識的進出系統，再來則是有全球最大、且由本地工匠打造100% MIT的熊大歡迎著你，後方設置了員工專屬咖啡廳LINE Café。二樓開放空間採用人與自然共處為設計要點的LINE PARK，整面的落地窗讓裡外空間無縫融合，打造悠閒無壓辦公空間，還有LINE世界足跡的地圖牆、LINE企業精神的精神牆，以及專業攝影棚LINE STUDIO。

LINE台灣董事總經理 陳立人與新辦公室一樓的巨型熊大合影。（黃慧雯攝）

LINE台灣新辦公室一樓員工專屬咖啡廳LINE Café。（黃慧雯攝）

LINE台灣新辦公室一樓就設置了LINE集團內第一個應用Clova人臉辨識的進出系統。（黃慧雯攝）

LINE指出，期待藉由新辦公室吸引更多優秀人才加入。LINE台灣擁有總部以外、人數最多、編制最大的工程開發團隊。已確認5月22日將會在全新辦公室內舉辦第三屆LINE Taiwan Developers Recruitment Day，預計在台開出20種技術職缺，招募近百外的優秀人才（除技術人才外也有其他性質的職缺開出）。LINE全新辦公室二樓以LINE PARK為主題，將人與自然共處的概念融入辦公室設計，2至7樓有40間大小不一的辦公室，可以讓同仁在輕鬆跨團隊協作，期待激發更多創意。2樓位置還有LINE Care中心，可以協助員工快速解決各式IT上的難題。

LINE台灣新辦公室二樓（LINE PARK），多個會議室以及開放空及都有落地窗，讓員工即使在室內辦公也可以觀看戶外的大公園。（黃慧雯攝）

LINE台灣新辦公室二樓辦公空間（LINE企業精神的精神牆）。（黃慧雯攝）

LINE台灣新辦公室二樓（LINE世界足跡的地圖牆）。（黃慧雯攝）

LINE台灣新辦公室二樓（LINE STUDIO）。（黃慧雯攝）

為了提供辦公上的便利性，新辦公室也有不少科技應用。在一樓入口是LINE集團在世界各地第一個應用人臉辨識系統管理員工進出的辦公室，也是CLOVA FaceSign人臉辨識技術在台灣首個與硬體設施結合的應用，員工輕鬆「刷臉」就可以辨識身份、進出辦公室，還可以降低疫情間的人與人的接觸機會。陳立人指出，未來不排除會將CLOVA FaceSign人臉辨識技術作為解決方案向其他廠商輸出。

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