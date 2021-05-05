女人懷胎十月生下孩子，辛苦過程非一般人所能體會，總在得知寶寶平安健康才算如釋重負，港星陳柏宇的老婆符曉薇，近日透露一樁噩耗，原來是懷胎10周的寶寶被診斷罹患「愛德華氏症」，有著「腦沒有分左右、腸子外露」等症狀，讓夫妻倆只能忍痛引產。

符曉薇婚後生下女兒，不過去年懷孕發現子宮外孕大出血，不得不切除一邊輸卵管，好不容易順利懷上身孕，沒想到懷孕10周產檢時，寶寶被診斷罹患「愛德華氏症」，症狀則是「左右腦沒有分左右，心有嚴重問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的」，此外有很大機會胎死腹中，即便順利出生，也可能是畸胎，最多也只能存活幾個月，聽聞此噩耗之後，她也吐露心聲：「已經把淚水流乾了，心碎了」。

符曉薇在與老公協議下，決定進行人工流產，不過手術前有個小心願，就是挺著孕肚和老公及女兒去拍攝「一家四口」的全家福照，接著強調這會是最後一次懷孕，因為沒有勇氣去承受再一次的打擊，更語重心長表示：「我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用在和你爸爸結婚，和生了姐姐abi，所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世」，但也不忘強調：「你要知道媽媽和爸爸永遠愛你」。

最後更向老公道歉，符曉薇表示老公是個把痛苦收埋的人，因此很想跟他說聲對不起，由於自己沒有運氣，導致老公得陪她一起承受痛苦，如今也認同老公曾說過的話：「我們不應該貪心，其實擁有abi已經足夠」。

(中時新聞網)