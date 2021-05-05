林內鄉約有200公頃鳳梨，是雲縣第二大產地，林內鄉農會每年端午節賣粽子有1萬5000顆銷量，今年把金鑽鳳梨切塊入粽，增加膳食纖維與自然甜味，命名「金旺來五榖肉粽」，平均每顆50元，即日起開賣。林內農會總幹事黃國洲表示，點子是他想的，去年就想推出，老人與小孩的口碑都很好。
黃國洲表示，有別於一般粽子100克，金旺來五穀粽算是粽子精品，食材有五榖米、豬肉、香菇、蛋黃、蓮子、薏仁、花生、鳳梨，金鑽鳳梨是切塊先煮熟，每顆重達200公克。
他說，去年鳳梨滯銷時他就想推出鳳梨粽，試吃的評價不錯，加入原本的五榖粽非常速配。
黃國洲說，台灣的金鑽鳳梨受大陸人喜愛，全台總種植面積多達1萬4000公頃仍賣得好，大陸今年起停止進口台灣鳳梨，雖有其他外銷管道，但畢竟量少，必須設法加工以維持市場平衡。
林內農會每年在端午節前開賣五榖粽，為求其品質穩定，向有ISO認證的食品廠房租場地，請家政媽媽包，食材、份量精密計算，關鍵技術是急速冷凍，消費者在家吃就像剛蒸好，4年來從5000顆追加至1萬5000顆，
縣長張麗善5日出席百人包鳳梨粽活動，50名家政媽媽帶領50名國小學童包鳳梨粽，表揚認購林內鳳梨的機關、團體、企業，包括麥寮農會、西螺農會、大同醬油、鈺統食品、在地良品、騰達保險經紀人、川隆公司、真禾農資材行、德騰公司等。
(中時 )
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