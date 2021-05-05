【愛傳媒簡秀枝專欄】台北市長柯文哲：卸任前，一定要讓北美館擴建案完成發包。台北市長柯文哲4月30日斬釘截鐵地說，在他卸任之前，一定要讓北美館擴建案完成發包。

對於57億元左右的北美館籌建經費，柯文哲說，他一直在動腦筋，看看能不能爭取企業財團奧援。

柯文哲提及，在他接任台北市長以來，不只還債570億元，借新還舊年省2800萬利息。擴建台北市立第二美術館，如箭在弦，而距離他卸任，只剩1年7個月，必要時候，他可以從這5百多億元，先行挪用，以後在慢慢把預算編回來。

柯文哲於4月30日下午2時，親自出席塩田千春「顫動的靈魂」在北美館舉辦的開幕典禮，他並花了很長時間，在北美館長王俊傑依次導覧，藝術家塩田千春與台北市副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄等陪伴下，詳細品覽每一作品。

他心情愉悅，頻頻發問，也不斷微笑點頭，最後讚不絕口，直說是很值得品覽的優質國際大展。

由於塩田千春早年曾經罹患癌症，數年前又再復發。出身醫生的柯文哲，關心備至，多加詢問，他以心疼的口氣叮嚀藝術家多保重，對病情的可能潛伏現象，語帶憂心。

柯文哲以他所認識藝術家像梵谷、草間彌生為例，表達了他的看法。他強調，帶有精神疾病的藝術家，通常作品風格的展現，會特別激烈，塩田千春也是抱病在身，柯文哲說，他已從她的作品中，感受到那份焦慮不安的情緒，溢滿展間，而升級蛻變為藝術風華的良苦用心，令人感動。

柯文哲呼籲喜歡當代藝術的人，要去看塩田千春作品，他也鼓勵從事醫學診療與研究的醫界人士，好好去欣賞作品，從塩田千春千絲萬縷的糾葛中，可以看到人性格鬥的歷程，彌足珍貴。

柯文哲同時在開幕致詞中，對於興建於1983年的北美館歷史作了一番解說。柯文哲表示，北美館的成立，為台灣開啓第一座現代美術館，帶領台灣社會走向美術館時代，意義非凡，也讓市民感到驕傲。

不過，38年來北美館不曾增建，縱使擁抱6千坪腹地，但台北市大美術館計劃，一再落空，始終停留在紙上談兵階段，十分可惜。

自稱只剩1年7個月市長任期的柯文哲，以極堅定的口氣表示，他一定要在卸任之前，讓台北市美術館的擴建，付諸發包動工。至於經費的張羅，預算的編列，還是困難重重，但他會全力以赴，說到做到。

據了解，早在2018夏天，市府都發局曾就北美館擴建案，建行完整規劃，建造費用，約在5、60億元之間。

由於柯文哲堅持北美館所在的花博園區，必須作為公園使用，規劃團隊當時以容積率考量，把設計往地下化作規劃。即以都市計畫分區當中，整個花博園區（圓山園區+當代藝術園區+新生園區）的公園用地面積332,114m²，建蔽率上限12.45%，容積率上限為60%為考量，精算出第二座北美館的可能興建模式。

原來，規劃構想，是把風味館移到原來城博聚落區，再將舞蝶館、風味館、休息區拆除，用作北美館新館建築面積。

也就是說，新建北美館典藏庫房，和拆除舞蝶館、風味館、休息區後，把當代藝術園區建蔽、容積率納入花博園區中，與圓山及新生園區合併控管計算，擠出北美館的興建可能性。

對於新建美術館的地下水及圓山考古遺址問題，當時也作了未雨稠繆的研究準備。有關地下水上浮力，於2017年已經掌握狀況，確保工程上可以解決。至於圓山考古遺址在中山北路以西，該案於圓山考古遺址範圍之外，也可望回答外界的疑慮。

如果一切順利，北美館擴建案，可望於2022年初，上網，明年春夏之間，完成發包。今年議會第一個會期，準備概算，第二個會期，通過預算，可望爭取議會支持，讓困擾台北市多年的北美館增建案，美夢成真。

柯文哲曾自許為還債王，在他擔任台北市長的6年當中，不但還債570億，今年1月28日，又透過發行公債的方式「借新還舊」，估計1年就能節省2800萬餘元利息，這樣的財務操作與自豪心情，可望解決北美館擴建的經費需求。

在台北表演藝術中心、流行音樂中心陸續接近完成啓用，台北市音樂圖書館也在發包興建中，加上已經使用中的兩廳院、傳統戲曲中心，台北市區內的表演藝術硬體設備，堪稱完整，並達到分眾規劃的成果中。

反觀視覺藝術，嚴重落後，台北市是首都所在地，一座市立美術館使用了38年未見擴建，實在是天大的笑話與諷刺。

看到帶病的塩田千春親自來台隔離，加入綿密的佈展工作，柯文哲心中充滿不捨與感謝，在透過王俊傑館長詳實的導覽之後，他真正感受到塩田千春帶來藝術的魅力與張力。

這回來自塩田千春「顫動的靈魂」展覽，在柯文哲親炙現場，在千絲萬縷的糾葛與感動之餘，作了北美館擴建案的宣示，語氣中滿滿的保證與承諾，彷彿翻轉了藝術界批評他「不懂」或「不關心」視覺藝術的印象。

1年7個月的任期，很快就過，對柯文哲來說，為落實北美館案，他必須與時間賽跑。大家不妨也睜大眼睛，一起期待這份久旱逢甘霖的夢想成真！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)