一般觀眾若不喜歡太平凡的格鬥比賽，那可能會愛上MMA新宣佈的一項計畫，那就是「銀河格鬥」，MMA日前宣布將把比賽場地移至外太空進行，無疑是格鬥界一大創舉。太空11號資深製作人艾沃里諾(Andrea Lervolino)宣布將進行一項銀河格鬥真人秀，該比賽將有40名MMA選手參賽，拚到最後的勝利者將有望在地球大氣層以外的太空艙進行無重力戰鬥。艾沃里諾在採訪中說：「UFC有龐大粉絲基礎，我對這個新節目的目標是——既不想失去UFC粉絲，也要讓粉絲更多元及龐大，要讓無重力格鬥在世界上推廣更加廣泛。

Former MMA fighter John Lewis is promoting fights in space.



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「當人們試圖在無重力狀態下打你的時候，不知道你們是否有看過，曾經有一個嬰兒在無重力狀態下推著一個人，而那個人去了房間的另一邊，這是一種完全不同的打人方式，也是非常特別的訓練。」他還補充道：「當我們最初開始太空11號工作時，對此非常低調，這是可行的，讓兩個人在繞地球軌道運行的火箭裡對抗並不難。」

這個野心勃勃計劃將讓選手們在地球進行訓練和競爭，八名成功選手進入太空，在繞地球飛行90分鐘時於火箭內進行戰鬥。前UFC選手路易斯(John Lewis)擔任該項目副總裁兼推廣者，目前正在做前期準備，計畫於2023年播出12集節目，艾沃里諾表示，他擁有一支精明的科學家團隊，其中包括許多SpaceX前員工及火箭工程師、天體物理學家和天文學家，所以他對此計畫非常有自信。各位格鬥迷你們準備好了嗎？希望這個計畫能真的實現！

(中時新聞網)