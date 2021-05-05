今天是日本兒童節，根據統計，日本未滿15歲兒童人數約1493萬人，連續40 年減少；兒童占總人口比率同樣連續47年下滑，較去年減少0.1個百分點，來到11.9%歷史新低紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，從兒童各年齡層來看，12歲到14歲約324萬人、9歲到11歲約314萬人、6歲到8歲約298萬人、3歲到5歲約292萬人、0歲到2歲約265萬人，可看出「年齡愈低人數愈少」。

若跟國內人口總數逾4000萬人的主要國家相比，美國兒童占總人口比率約18.6%、義大利約13.3%，日本兒童占總人口比率最低。

日本政府總務省統計，截至2021年4月1日為止，日本未滿15歲的兒童共有約1493萬人，其中男童約765萬人、女童約728萬人。

日本兒童人數從1982年以來年年減少，今年總人數較去年減少約19萬人，呈現連續40年減少。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1100505

(中央社)