國民黨今天下午中常會將討論黨主席選舉作業細則，對於參選人須繳交保證金將提高至1000萬元，相較民進黨主席選舉只要550萬元，身兼中常委的國民黨立委李德維受訪說「這是有錢的執政黨與窮困在野黨的差異」，民進黨執政後，國民黨一直被追殺，黨的經費吃緊，這是沒有辦法中的辦法。對於前高雄市長韓國瑜是否參選黨主席？中常委江碩平說，他也希望韓可以出來選。

而專職黨主席是否將會納入選舉細則？李德維指出，專職黨主席應是候選人的自我要求，寫進辦法裡面較困難，且他也不支持這樣的辦法寫入細則。中常委江碩平則表示，專職要怎麼專職法？不能因為當黨主席就甚麼都不做，這必須討論的。

有關參選人須繳交1000萬元保證金，李德維認為，雖然1000萬有點高，但要求人數也比較少，這是可以討論的，黨的經費吃為國民黨募款是有必要的，數字的部分看大家的討論。而江碩平則為，當選的人做為募捐，為當選的退回，這很合理；黨主席的職務也並沒有變，一切按制度走。

至於前高雄市長韓國瑜是否要參選黨主席？李德維認為，黨員現在需要的是勇於承擔責任的主席，過去黃袍加身的時代已經不在了，韓市長的部份由他自己去好好思考；江碩平則回應，黨主席的選舉是公開的，他也希望韓可以出來選舉，這是國民黨樂見的，他對於願意參與當主席選舉的都很支持。

(中時 )