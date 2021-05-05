行政院日前提出中油第三天然接收站外推450公尺方案，民眾黨立委蔡壁如質疑相關評估報告內容未清楚揭露，要求行政院舉行公聽會，並暫停大潭工程立即停工。對此，行政院發言人羅秉成表示，原來核准範圍跟外延案無關，屬於許可範圍，且可以跟外推方案接軌，法令也沒有停工要求，為縮短工期，許可範圍內仍會施工。

羅秉成表示，三接外推方案，政院這段時間跟環團及社會說明對話，這是各界意見蒐整後，評估最大能承受的替代方案，兼顧藻礁保護跟供電經濟發展，部分環團也支持三接外推方案。

羅秉成說，藻礁公投影響太大，因此在原本許可範圍內，三接外推方案僅需經過環差，若有需要經濟部會進一步對外說明。

對於蔡壁如要求大潭工程停工，羅秉成說，前天記者會經濟部說明，三接外推方案不用重新做環評，環差部分著手進行，過程中會把相關資訊讓外界得知，外延方案就是用環差方式做後續程序。

羅秉成強調，原本核准範圍可以施工跟外延方案無關部分像是棧道，原本就在許可範圍內，且跟外延方案工程能相容，法令沒有停工要求，如果停工將會延長工期，所以在原核准範圍內仍會施工。

(中時 )