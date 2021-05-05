今年四技二專統測有8萬8310人報考，5月1日、2日已考完。全國教師會今天評論四技二專統測專業類科考題指出，命題技巧太差、審題不嚴謹、組卷品質不佳及多數科目偏易。

對技高學生而言，統測係升學的重要關卡，試題的好壞攸關重大。而四技二專統測的專業科目包括20類群總計40個考科，全教會動用了114名教師解析，並在今天公布他們的看法。

全教會副理事長張瓊方指出，今年四技二專統測專業科目的命題技巧太差，出現語意不清或陳述不同，造成學生難以作答。如農業群專一的題幹意義不明確，導致部分選項作答甚至達11項之多；動力機械專二的「電子概論與實習命題」，有兩題的試題文字敘述與相關電路圖形無法搭配。

張瓊方表示，專業科目題目審題不嚴謹，部分超過範圍（如商管群專二「會計學」第8、14題超出範圍）。

張瓊方還說，專業科目組卷品質不佳，題目章節分配不平均，實習部分也漏了實驗室安全、廢液及毒害物質認識單元；同時，多數科目偏易，偏重記憶性題目，考生用背景知識即可作答，不太像是在考專業能力。

高雄高工建築科老師葉明忠表示，土木與建築群專業科目考得太過簡單，他將幾個工程材料類題目給英文老師作答，結果他們也都答對。此外，全部40個考題中，答案A、B、C、D分別有4題、10題、10題及16題，答案選項分配太不平均，違反組卷的基本原則。

葉明忠表示，他教書30年，看到四技二專統測專業科目的題目沒有太大的進步，「實在有點難過」。他呼籲技專校院入學測驗中心，命題要嚴謹一點，這也是對考生的尊重。

全教會建議，應多與技高現場教師交流，以瞭解技高教學現場狀況，並建立各科題庫，提高命題水準，避免出現荒謬錯誤，才不會影響考生權益。

(中時 )