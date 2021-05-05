華航群聚感染燒到星宇航空，昨確診的30多歲華航男機師案1153，曾於4月29日到北巿民生東路上的海真私房菜用餐，且同桌還有星宇航空機師，星宇航空證實，該名機師正在居家隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這場餐敘目前已匡列13人隔離中，若確診機師在自主管理期間違規聚會屬實，最重恐被民航局罰15萬元。

而這位確診機師（案1153）在自主健康管理期間，外出至飛鏢酒吧和餐廳用餐，引起民眾關注是否違反了防疫相關規定？指揮中心發言人莊人祥指出，現行規定自主健康管理期間不能聚會，查清後，若有違反的事項就會開罰。

國籍航空機組員入境時，已開立3(採陰) +11天居檢通知單，若於11天自主健康管理期間違規，將由交通部民航局開罰1至15萬元。

根據指揮中心公布的最新疫調足跡，案1153在4/29清晨1時10分至3時25分，曾經和確診空服員（案1154）一起去飛鏢運動酒吧（臺北市松山區南京東路五段250巷2弄13號）；當天晚上6時30分至8時案1153則前往海真私房菜民生店（臺北市松山區民生東路三段130巷7弄15號）聚餐。

今早傳出同桌聚餐者有星宇航空的機師，對此，星宇航空表示，直到昨天衛生單位通知才知道同事有和確診者聚餐，目前該名機師正在居家隔離中，隔離期間的所有派遣班表皆暫緩，隔離結束確認其健康狀況後再安排勤務。

(中時新聞網)