新社區地方各界人士到食水嵙溪畔「殉職山岡先生之碑」，獻花祭慰捨身救學童的日籍老師。（新社高中提供）

新社國小與崑山國小學生以直笛表演、卡片獻上深深的祝福與感恩。（新社高中提供）

來自日本愛媛縣，伊予農業高校首屆畢業生的日籍教師山岡榮，畢業後來到台灣新社協助農業指導，1930年5月9日為了搭救困在食水嵙溪沙洲的學童，而不幸犧牲，地方鄉親因為他的義舉，特地立碑追思。

2018年5月伊予農業高校與新社高中締結姊妹校，讓大愛無國界串台臺日兩校的文化交流，兩校在受疫困境下，透過影片傳達祝福。新社高中與區公所、社區協會等機構於5日舉辦慰靈祭，感念山岡老師的大愛精神。

新社高中校長歐靜瑜表示，每年與新社國小、崑山國小一起在紀念碑緬懷山岡老師成為例行的重要大事，除此之外學校也發展特色課程，辦理國一學生紀念碑路線踏查，融入音樂課程唱著日本童謠-故鄉(ふるさと)，合唱團獻唱日本童謠-紅蜻蜓（赤とんほ），與學區國小合辦聯合藝文展之感恩音樂會，日本文化-和服與茶道體驗，感謝山岡老師的大愛之外也讓台日文化交流更為深入。

白冷圳水流域發展協會理事長陳耀邦表示，前任徐理事長奠下基礎，協會希望好還要更好，紀念碑的碑體受地震影響的裂痕，由協會與文資會申請相關計畫的補助，希望能夠完成碑體修繕、碑文美化與環境的綠美化，讓殉職紀念碑更為親民，吸引更多人的關注。

首次參與山岡老師慰靈祭的台灣高座台日交流協會何敏豪理事長肯定新社高中的努力。任教於東勢農林學校的山岡老師，也就是現在的新社高中，1930年5月9日因食水嵙溪暴漲，6名學生受困在沙洲，當年29歲的山岡老師，不顧危險渡溪營救魂斷異鄉。

高座協會特別關注兩地的文化交流，非常感動這樣的大愛可以讓新社高中與伊予農校串起非常有深度內涵的國際交流。

演唱日本民謠《故鄉》的以蓁同學表示，從國中到高中每每唱出內心的感恩，都覺得心情非常的悸動，希望在山岡老師的大愛之下，疫情能撥雲見日，實際到校參訪讓兩校交流更為深入。

歐靜瑜說，系列追思活動後我們將成果編製成影片，傳達祝福與期望讓姊妹校伊予農校也能分享我們的用心與感恩，也讓新社的孩子，永遠都記得山岡先生，他的遺愛新社。

(中時 )