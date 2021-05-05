國內疫情升溫，提高民眾施打疫苗的意願。一名男大生表示，施打疫苗後半小時，一股噁心感湧上來，晚間開始全身發冷、發燒，「根本像地獄一樣」，貼文曝光後，引發網友熱烈分享打疫苗的經驗。

該名男大生昨（4）日於論壇《Dcard》發文指出，3日下午3點半赴成大醫院施打AZ疫苗，接種後在原地休息30分鐘，期間醫護人員不斷向前關心「有不舒服嗎？」他則以「有！很嚴重的噁心感」回應。

男大生表示，即便當下有噁心感，但返家後一切都很正常，還能照常打手遊，但晚上9點起開始全身發冷，冷到沖熱水澡，水溫開到最熱，仍沒有半點感覺。直到深夜12點，開始發燒，體溫不斷往上攀升，從37.5、38.8到39.7，不僅如此，還頭痛欲裂，「差點以為就要看到外婆了，根本像地獄一樣」。

男大生也提醒，建議施打AZ疫苗的民眾，可以先準備普拿疼備用，「但千萬別買含有咖啡因成分，不然你會睡不著」。

這段經歷曝光，不少曾施打疫苗的網友也回應，「我上週也接種了，只有稍微發燒，但是整天很沒精神」、「我朋友打，然後她也是昏昏沉沉的而且副作用很大」、「我打疫苗後，晚上也突然覺得超級冷，洗澡開暖氣，還穿冬天的睡衣，我發燒到38.2左右。另外有全身酸痛和頭痛和頭暈的症狀，酸到整個晚上沒辦法睡覺的那種。隔天早上真的受不了就去醫院打點滴… 但這幾天沒其他症狀，偶爾會暈暈的」。

(中時新聞網)