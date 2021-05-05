中央放寬機組人員防疫管制 柯文哲：不要讓政治干擾專業

華航、諾富特飯店群聚感染擴大，確診者足跡遍佈雙北，外傳有華航機師住在北市成功國宅，但指揮中心公布的足跡卻未看到國宅地區，引發當地居民不滿，台北市長柯文哲今赴國民黨團報告優先法案報告時，議員也質疑，中央足跡沒有成功國宅是很大的漏洞。

北市副市長黃珊珊表示，3名確診者並未直接進入社區，且已完成消毒；柯文哲則表示，機組人員名單由交通部管理，北市僅管一般旅客，「一聽就很離譜」，中央應提供地方政府完整機組人員名單，並喊話防疫切勿「政治干預專業」。

此外，諾富特飯店群聚感染，甚至傳出有民眾透過桃園市政府旅遊補助入住諾富特，卻沒被告知是防疫旅館，團員70人都得隔離，台北市議員王鴻薇提到，諾富特飯店出現混住的情形，非常離譜，雖然轄區是在桃園，但台北市政府的旅遊補助也包含諾富特飯店，王鴻薇要求，北市府應調查台北市旅遊補助是否也有包含其他防疫旅館，應主動通知市民。

此外，新北和桃園都宣佈提高防疫等級，全面備戰，但台北市卻遲遲未有動靜，柯文哲說，還是要在疫情跟經濟發展中取得平衡，我的態度是照原定計畫走，如果太早做超前部署，會影響經濟發展。

黃珊珊表示，如果出現不明感染源，才會提升防疫等級，室內100人以下室外500以下的活動都會停辦。

柯文哲呼籲中央，我相信我的同事，所以千萬不要受到「政治干擾」，而有新政策給專家看過才可以推，不要隨便改掉，但我不清楚機組人員的部分，放寬標準我同意，但流程圖就要重新設計，動線也要重新設計，還是要給專家看過。

(中時 )