2021新光動紫音樂祭為期三天， 桃大嘻哈、 桃最金曲、 桃客搖滾 三大主題登場！賽前賽後充滿「動紫」、「動紫」！週五動紫賽後將由高爾宣再度登場，桃大嘻哈開唱！

高爾宣 OSN這位外表有些酷帥的年輕歌手並不單只是因為帥氣外型受到矚目，他所創作的歌曲早已轟炸所有線上線下以及串流軟體榜單，好聽的饒舌節奏和充滿故事性的歌詞超級洗腦，去年動紫趴現場表演的帥氣魅力吸走所有尖叫聲，在今年二度受邀，全猿主場新光動紫趴再度隆重邀請高爾宣 OSN登場！

高爾宣入圍金曲獎最佳新人及年度歌曲，作品《without you》、《So bad》蟬聯各大平台冠軍，也成為人氣傳唱曲！高爾宣唱嘻哈饒舌、唱嗨歌也唱情歌，多次被稱為「年度最強嘻哈怪物」，是近年來台灣甚至是亞洲最受期待的樂壇怪物級男歌手，週五就要讓高爾宣引爆動紫彈引爆台灣嘻哈圈、亞洲音樂圈！

高爾宣確定參戰，週五賽後表演將與芮德、Chrisflow先後登場，球迷朋友絕不能錯過！

(中時 )