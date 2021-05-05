我國少子女化十分嚴重，據統計，今年第1季出生數為3萬4917人、死亡人數為4萬7626人，死亡人數較出生多出1萬2709人，少子女化十分嚴重，因此外界疾呼應有職場平權措施，衛福部擬在明天在院會報告「少子女化報告」，其中提及把產檢假由現行5天調整為7天、也開放育嬰留職停薪父母可以同時請，勞動部部長許銘春表示，待院會拍板後後續會配合修法。

依現行性別工作平等法規定，受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假五日、產檢假及陪產假期間，薪資照給；而該法也明定，「受僱者任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限。」

勞動部部長許銘春表示，行政院近日召開的性平會曾針對這2議題討論，因應提高產檢次數至14次，因此也配合提高產檢假至7天；也研擬放寬育嬰留職停薪請假規範，讓父母可以同時申請，一起來照顧。

(中時 )