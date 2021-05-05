全台 22 縣市最新施政成績單出爐！台灣世界新聞傳播協會今天公布「22 縣市有感施政大調查」，六都方面，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦分別獲得首長滿意度金獎；十六縣市首長滿意度金獎則由基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚拿下。

「22 縣市有感施政大調查」邁入第三屆，是每年進行之全國性大規模民調。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛 生」、「社會福利」、「教育品質」與「幸福感」，今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」，共十大施政面向，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。

本調查基於給縣市長鼓勵，頒發金獎給予縣市第一二名，銀獎給予六都的第三、四名以及十六縣市的第三到七名。

縣市長施政滿意度方面，就六都而言，去年奪冠的新北市長侯友宜本屆再度蟬聯榜首，且滿意度高居全國第一，桃園市長鄭文燦居次，兩人贏得金獎。分局第三、四名的台南市長黃偉哲與台中市長盧秀燕則贏得銀獎。

就十六縣市來看，基隆市長林右昌和花蓮縣長徐榛蔚並駕齊驅，施政滿意度並列第一，屏東縣長潘孟安第二，共三人贏得金獎。宜蘭縣長林姿妙施政滿意度今年進步神速，去年僅排名十一，本屆躍升至第三名，嘉義縣長翁章梁施政滿意度也從去年第八名躍升為第四名，皆獲得銀獎。

鄭文燦領獎致詞表示，這個評鑑有特點是全方位的施政調查，可以看出每個縣市的強弱項，而他每次都會看各縣市的特點與突出之處。

代表侯友宜出席領獎的新北市副市長劉和然說，領獎不是拿來炫耀，而是要來看其他縣市的優點，我們從民調看到被肯定的地方，更看到要改進的地方，北北基桃宜已經是一千萬人的生活圈，要記得隨時看到別人優點才會大家一起好。

(中時 )