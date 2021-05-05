美財長葉倫暗示升息，加劇科技股拋售，周二美股跌多漲少，台股今日由鋼鐵、電纜、造紙、航運等傳產股偕金控雙雄扮演領頭羊，拉升指數一度大漲逾百點、最高攻抵17052點，重返萬七城門，惟半導體族群台積電(2330)、聯電(2303)及聯發科(2454)等同步軟腳，壓抑指數表現，尾盤遭賣單調節由紅翻黑，終場加權指數下跌90.34點、收在今日最低16843.44點，萬七大關得而復失，成交值縮為4551.3億元。今日外資(不含外資自營商)賣超144.823億元，投信買超2.2263億元，自營商賣超45.97億元，三大法人賣超188.56億元。

半導體股成今日殺盤重心，台積電(2330)傳出受到美國政府請託，未來3年內將蓋6座廠，股價虎頭蛇尾收最低585元，聯電(2303)受制美集體訴訟案和解支付300萬美元，股價殺低5%失守季線；IC設計龍頭聯發科(2454)重挫7%險守千元，聯詠(3034)、智原(3035)、晶豪科(3006)、矽創(8016)、金麗科(3228)、敦泰(3545)等跟進殺低。其他權值股表現方面，鴻海(2317)4月營收站回5千億、攜前4月續登同期高，推升股價重返110元；面板三虎彩晶(6116)、友達(2409)受到大盤殺低拖累跟著收黑，僅群創(3481)守住紅盤。

傳產股重新出發，大陸鋼廠五一長假後出現拉貨潮，鋼鐵大軍挾鋼市旺、獲利豐，今日由龍頭中鋼(2002)掌舵領軍，帶動中鴻(2014)、高興昌(2008)、第一銅(2009)、聚亨(2022)、新光鋼(2031)、海光(2038)、運錩(2069)盤中全亮燈漲停，推升類指大漲6.5%，人氣強強滾。電纜股因銅價飆不停，今日吸引買盤搶進，華新(1605)、億泰(1616)、華榮(1608)、大亞(1609)、榮星(1617)攜手漲停鎖到底，拉升類指大漲7.5%，勇奪上市類股漲幅第一猛。

航海王昨遭大浪襲擊後揚帆再出發，台航(2617)亮燈漲停偕貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)聯手掌舵，四維航(5608)、中航(2612)、志信(2611)、慧洋-KY(2637)跟進加速前行。玻陶股受惠陸市火熱，和成(1810)大漲5%扮領頭羊，台玻(1802)止跌反彈突破30元，凱撒衛(1817)跟進走揚，中釉(1809)、冠軍(1806)尾盤遭賣單調節翻黑收低。造紙股跟上多頭步伐一片紅通通，華紙(1905)彈升半根停板重返月線，榮成(1909)、正隆(1904)、永豐餘(1907)、士紙(1903)、寶隆(1906)緊跟在後。金融股亦在金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)攜手大漲3%領軍下紅光滿面。

葉倫「升息論」加劇美國科技股拋售，並推升美國長債殖利率，外資見風轉舵今日翻空賣超台股188.56億元。5日RSI為21.84，10日RSI為39.68，9日K值為41.53，9日D值為61.51，20日乖離率為-1.75。受到印度和台灣疫情干擾，加上美國科技股續弱，台股今日大多在萬七關卡前拉鋸震盪，尾盤遭賣單殺出指數由紅翻黑，收在今日最低點16843.44點，下跌90.34點，成交值縮小至4551億元。法人指出，台股連兩日失守月線和萬七大關，外資期貨空單增加，短線不排除回測季線；若短期無法站回萬七關卡，整理期恐拉長。近期台股當沖盛行，成交量能頻創天量，市場籌碼凌亂，短期可能持續震盪，加以疫情的不確定性因素所致，對於技術線型轉弱個股，持有者宜設好停損點，空手者先不接，待拉回守穩、線型整理完畢再布局。

分析師指出，盤面受財報、業績展望及法說會等變數干擾，加上指數高檔乖離過大，日指標過熱修正，目前籌碼凌亂，整理需一段時間，上櫃指數偏弱，中小型短線轉弱股先行避開，並留意持股風險。操作上，漲多股獲利入袋，避開法人減碼、技術面偏空股，短打中大型、具籌碼優勢，營運展望正向、財報表現佳股。選股方向可留意首季財報亮眼，產業展望正向的遠距伺服器、晶圓代工及電子零組件等業績股。

(時報資訊)