特斯拉執行長馬斯克的SpaceX公司周二宣布，到目前為止，該公司即將推出的衛星連網服務已經收到逾50萬份訂單。

在啟動第26次「星鏈」（Starlink）任務的網路廣播（webcast）中，SpaceX營運工程師Siva Bharadvaj表示，到目前為止，已有超過50萬人下單，或已為星鏈服務支付訂金。

星鏈計畫利用數千顆衛星打造一個互連的網際網路，為地球各個角落的用戶提供高速連網服務。在發射逾1500顆衛星後，星鏈現在已經成為全世界最大的「衛星星系」（satellite constellation）。

SpaceX去年10月啟動星鏈的公開測試計畫，除了訂購Starlink Kit套件需預付499美元之外，每月還將收取99美元月費。

該公司在今年2月初開放預訂星鏈服務，並在提交給聯邦監管機構的文件中表示，截至2月為止，星鏈服務在美國和國外已經擁有超過1萬名用戶。

雖然SpaceX宣布訂單破50萬份，顯示對星鏈服務的需求正持續升高，但目前尚不清楚有多少訂單將成為每月固定用戶，或處在星鏈將提供服務的地區。

馬斯克周二在推特上表示，星鏈旨在到達地球各個角落，唯一可能面臨的侷限是城市裡高密度的用戶，起初50萬人可能獲得衛星連網服務，但是當用戶增加到數百萬時，該服務將面臨較多的挑戰。

(時報資訊)