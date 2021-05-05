印度疫情嚴峻，每天染疫人數高達30多萬人，目前確診者已超過2000萬人，讓在印度工作的台幹憂心不已，希望能早日返台，一家位於清奈的電子公司台籍員工表示，公司已有印度籍員工染疫，大家人心惶惶，希望能趕快回台，不過，公司至今仍無動作，讓他們身心飽受煎熬。

外交部表示，目前確認還有接近200名台人在印度，駐外人員有43位，僑民確診有20位，15位已經康復，2位居家隔離、2位重症、一名楊姓台幹日前過世。駐印度代表處也有6人確診，1人症狀嚴重、1人輕症、4人居家隔離，現正研究以包機方式協助僑民返台。

一家主要提供各類印刷電路板產品設計、研發、製造、銷售的國內科技公司，其中一處生產基地就位於印度清奈，有台籍幹部向在台親人透露，公司目前已有印度籍同事確診，加上印度疫情十分嚴重，大家都很害怕不安，擔心遭到感染，但向公司申請回台休假或調職他地，反正只要能趕快離開印度就好，但都未獲公司同意。在台總部則表示，清奈位在印度南部，疫情相對較不嚴重，現各廠區營運正常。

(中時 )