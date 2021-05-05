台北市警界接連發生爭議，傳出中央有意撤換北市警察局長陳嘉昌，要他提早退休；台北市長柯文哲今坦承，中央曾經有想換掉陳嘉昌，但自己並不同意，雖然權責在警政署手上，但要講出罪狀、拿出判決書他才會同意，「講得出理由我們同意，但是他們沒有講理由，所以就壓著」。

柯文哲今赴國民黨團報告重大議案，陳嘉昌的去留受到議員關心，柯文哲說，陳嘉昌的調動已表明，雖然權責在中央，但沒看到判決書前，不認為應該撤換他；議員王鴻薇追問柯文哲，「中央是否曾想要換他？」柯文哲坦言說，「對」，但要開除人家可以，要有判決書、要有罪狀。

台北市議員陳重文說，近日中央頻伸手，一下調離北投分局長，一下要求陳嘉昌交出手機測謊，根本是在汙辱人格？柯文哲說，指控一個人要有罪名，如果中央講得有道理我們就接受，沒道理我們一定會反對。

陳重文提出「是否覺得中央這些動作是在打你的臉？」柯文哲說，不會，但就是依法行政，你講有道理我們都可以遵守，自己態度還是很平和，該改進的他們都會改進，有錯我們還是會改。

記者追問台南市警察局長方仰寧是否為不錯的人選，柯文哲說，警察局長分局長的任命跟調動是警政署的權力，過去他們也從來沒有把我放在眼哩，也沒有來問我，但我態度是「尊重制度」，警政一條鞭制度，人來人往我也沒什麼意見，只是要照我們的規矩辦事，這樣就可以，至於人選的話沒有特別意見。

柯文哲還透露，自己最早當市長的時，警政署前署長王卓鈞也曾請他到警政署，給他一份名單，要他挑一個，當時他說，「我只要一個可以做滿4年的，不要換人」，最後名單看來看去只有邱豐光，但從那次之後，警政署就再也沒有來問過他了。

(中時 )