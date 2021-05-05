就業機會多、高收入等優勢，曾經是大陸年輕人對於北京、上海與廣州等一線大城市心嚮往之的重要原因，但受到高房價、工作壓力大等因素影響，越來越多人選擇擁抱蘇州、天津及佛山等二、三線城市，重新開拓自己的人生舞臺。

「不想再待在北京了。」得知遠在小城市的朋友，靠工資在當地買好房準備結婚的瞬間，小艾看著電腦螢幕上的PPT，靈魂出竅般地產生了這個想法。他曾無數次設想過這個瞬間的到來，但他沒想到這個想法來得那麼突然。

大陸「DT財經」報導，曾經被這座城市的繁華和高收入鼓舞，小艾在京堅持奮鬥了三年多。但眼見自己從熱情滿滿的應屆畢業生，變成在職場上疲於奔命的螺絲釘，存款卻還是摸不到大城市的房價，小艾被現實擊潰的瞬間越來越多。

報導稱，一線城市不好留，這一點越來越顯而易見。隨著二三線城市在人才引進政策和硬實力上的雙雙發力，每年都會有人離開北上廣深，奔赴這些城市尋求發展機會。

根據「聯通數科─大資料職住模型」，前五名中的東莞、蘇州、佛山和天津，都緊緊挨著一線城市，擁有距離上的優勢。打工人們只需坐一站高鐵，就能去新的工作地報到。

不過，報導認為，不俗的經濟實力、足夠近的城市距離，才是二線城市們吸引力的重要來源。比如說東莞、蘇州和佛山，雖然只是地級市，但與一線城市距離不遠，甚至GDP排名卻超過了許多省會。

據了解，離開北京的人最多去了天津，上海是蘇州，廣州是佛山，深圳則是東莞。

值得一提的是，從這廣州、深圳等兩城市離開之後，年輕人的選擇都大同小異。離開廣州選擇了二三線城市的朋友中，有4成奔向了佛山；離開深圳的人口中，有超過4成選擇了東莞。

(中時 )