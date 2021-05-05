英國在台辦事處5日指出，為培育台灣離岸風電產業人才，並提升台灣建立本土離岸風電運維專業與技術，英國在台辦事處協助沃旭能源，進行台灣運維菁英團隊的英國移地調任訓練，第一批共10位台灣離岸風電運維工程師已經在今天啟程前往英國，展開為期7個月的移地調任訓練。

未來共計將有22位台灣運維工程師調任至沃旭能源位於英國東岸及西岸的離岸風場工作，與擁有豐富離岸風場運維經驗的同事們密切合作，學習各種風場運維科技，以及風場營運相關安全標準，並與英國運維工程師一起實地參與營運中的風場執行運維作業。

英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）在團隊出發前特別指出：「我們很高興看到第一批台灣風力發電機技術人員即將在英國展開他們的相關訓練。英國是全球最大的離岸風電市場，擁有超過10GW裝置容量，也擁有歐洲最先進與完善的離岸風電運維中心。以台灣未來在再生能源的雄心壯志，英國將致力支持台灣離岸風電的技術發展。此次沃旭能源運維工程師派駐英國，更進一步展現英國與台灣雙邊載運維專業知識交流密切合作，同時也深化台英在共同推動離岸風電發展上的努力。」

(工商 )