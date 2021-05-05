趙介佑能申請到離家僅5分鐘的「北投區公所」也遭議員質疑有喬兵役的可能。（游念育攝）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑涉及販毒案，引發軒然大波，而日前又傳出，趙介佑因擅離役期而遭移送法辦，台北市長柯文哲今赴國民黨團報告重大重測及優先法案，有議員也提到，過去北市兵役局就曾爆發柯幕僚「喬兵役」的爭議，而這次趙介佑能申請到離家僅5分鐘的「北投區公所」也遭議員質疑有喬兵役的可能。

台北市議員游淑慧也提到，趙介佑從2019年就不正常服役，回役後卻又能改分發，且趙介佑以「家庭因素」，家中有小孩和太太就可以申請，這個條件太容易；游淑慧質疑，替代役要申請到戶籍地附近是相當難的事情，還有專長的問題，但趙卻可輕輕鬆鬆就申請到北投區公所；游淑慧要求，北市府應調查，為何趙介佑有這種客製化的服務。

游淑慧要求，北市府應提出書面報告，針對趙介佑兵役情形提出說明報告，查清楚是否中間有關說的情形。

台北市議員張斯綱說，據他了解，趙介佑在今年2月2日到花蓮監服兵役，但2月26日睡一晚，就申請調回戶籍地，3月3日就核定，3月20日就回北投區公所服役，從戶籍地到北投區公所只要幾分鐘路程，一般人怎麼可能申請後過幾天就調動？

張斯綱質疑，過去就有柯市府幕僚因喬兵役而去職，市府竟有沒有人幫趙喬兵役？若市府上上下下有人幫喬兵役，應找出來革職或自行請辭。

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(中時 )