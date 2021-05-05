台北市議會法規委員會5日審議建商囤房稅，將北市財政局修正的《台北市房屋稅徵收自治條例》與3議員所提版本共同討論，多名議員同意，年限應考量房市景氣、過往銷售情形，稅率則從最低1.5％向上調，最終決定將市府版的待銷售期從1年提升至1.5年，稅率微幅調高為2％，總算讓延宕1年逾的囤房稅修正案成功完成一讀。

現行版囤房稅給建商3年銷售優惠期，期間可享優惠稅率1.5％，之後恢復3.6％，市府考量建商已能在1年內銷售近8成的房屋，決議將維持原稅率、年限縮短為1年。但徐巧芯、陳建銘等3議員多認為現行版對建商太友善，陳提案刪除優惠期，直接課3.6％，徐則提銷售期半年、課2％，之後回到3.6％。

上述4版本2周前首度在法規委員會審議，眾議員雖認同優惠期限應拉長、稅率要從最低1.5％上調，但對囤房稅實施後的房市數據仍有疑問，要求財政局提供每年新成屋的數量、建商拿到使照到完成產權登記的時間，及各年度房屋移轉的情況，再於5日重啟討論。

年限部分，議員周威佑質疑，以2019全年數據來看，原待銷售房屋數為4071戶，1年後未售出的房屋有1200餘戶，若將時間拉長至1.5年，就僅剩700多戶是待銷戶，售出比高；議員王鴻薇則說，討論銷售優惠期應考量房市消長，不能只看景氣好的時候，應盡量取平均值，就數據來看，1.5年能銷售、完成產登的比例較高，未移轉的房屋比也從3成降至1.5到2成，可見無論市場好壞，1.5年都是合理年限。

至於稅率，周則認為，市府版優惠稅率為最低值1.5％，但北市的非自用住宅、非盈利提供給民間團體使用的話，優惠稅率為2％，給建商低於2％的稅率不太合理，建議將1.5％提升到2％，雖然比版本低，但也比市府版高，能有效給建商壓力，多名議員對此也感到認同。

法規委員會召集人、市議員王浩最後裁示，建商囤房稅修正案順利完成一讀，其優惠年限從1年上修至1.5年，稅率則從1.5％調漲成2％，最快下周三送議會大會審議，進行二、三讀程序。

(中時 )