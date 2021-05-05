母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

台中市南區今（5日）凌晨3時許，知名媒體人黃暐瀚母親過馬路時，突遭酒駕方姓男子駕駛賓士衝撞，送醫仍傷重不治；人在台北工作的黃暐瀚聽聞噩耗，仍忍淚結束工作才南下，下午黃暐瀚與家人前往事故現場招魂，僅擲茭一次就順利聖筊。

黃暐瀚稍早接受媒體訪問時說，他因從事媒體工作的關係都居住在台北，媽媽獨居，黃的哥哥則居住在附近，兩人經常一起吃飯；而原本有聘請看護照顧媽媽，但上個月看護期滿返國，媽媽則為長照服務對象，白天會前往洗腎。

黃暐瀚也說，這周就是母親節，原本有計畫要返家陪她吃飯，不料卻發生這種事；媽媽則是習慣每日凌晨4時許出門運動，但今日比較早出門，偶爾也會先到超商買東西吃才會去運動。

據了解，黃暐瀚結束工作趕往台中後，偕同家人一起重回事故現場招魂，讓媽媽找到回家的路，現場一片哀悽，而家屬擲筊一次就順利擲出聖茭，過程約10分鐘即結束。

回顧案情，這起車禍發生在南區東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓美髮師疑酒後駕黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，女子頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。

黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障。

(中時新聞網)