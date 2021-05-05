日本知名成人片商Soft On Demand（SOD）日前宣布開價1億日幣（約2461萬台幣）的高薪邀請超大咖女星拍片，製作費更高達2億日幣（約台幣5256萬元），外界紛紛猜測該女星的真實身份，有日媒爆料這人就是前「早安少女組」成員加護亞依，對此她本人出聲回應了。

SOD不惜砸下重成本，力邀超大咖女星脫衣拍成人片，有知情人士向日媒《週刊ASAHI藝能》爆料，下海的女星就是加護亞依，傳出已收下1億日圓的片酬，和SOD合作完5部作品；由於她是以清純形象踏入演藝圈，又是團內人氣很高的成員，立刻掀起網路熱議，對此，加護亞依3日透過官方twitter（推特）發布聲明，「雖然成為話題很開心，但是我未來沒有那方面的計畫」否認為了1億日幣寬衣解帶。不過，這不是加護亞依第一次跟暗黑界沾上邊，她2014年自爆有片商邀約拍成人片，但媽媽不同意女兒下海，便代為婉拒該片商的請求。

加護亞依3日否認拍謎片的傳聞。（圖／推特@加護亞依）

今年33歲的加護亞依於2000年加入早安少女組，皮膚白皙、樣貌清新，148cm的嬌小身材更是可愛，成為眾多少男的夢中情人，可惜沒有好好愛惜羽毛，2度傳出未成年抽菸、飲酒等負面新聞，經紀公司一氣之下開除她，沉寂一年才回到演藝圈，被拍到過夜已婚男星水元秀二郎，遭正宮指控是破壞家庭的小三；揮別醜聞後，加護亞依2011年帶球嫁餐廳老闆安藤陽彥，因家暴草草結束4年婚，隔年再閃嫁美容業社長。

(中時新聞網)