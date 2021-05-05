新竹家扶中心目前在新竹縣、市共有49戶寄養家庭，僅有31戶提供安置服務，5日與縣府共同舉辦「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭招募活動，希望愛心民眾參與寄養家庭服務行列，幫助必須離開原生家庭的失依與受虐孩童。

新竹家扶中心沈俊賢主任表示，寄養家庭長時間照顧孩童後，會有半年到1年的喘息時間，讓寄養爸媽能安排自己的家庭活動，此外，每個家庭能照顧孩子的年齡層與特質不同，有些會退出寄養服務，因此必須培訓更多寄養家庭，期能為不幸孩童安排最適切的照顧環境。

周姓夫妻分享參加寄養家庭的歷程，他們2015年加入寄養服務，5年多來共照顧過9名寄養童，初期經常會因寄養童不適應及不穩定等狀態，改變原本生活模式。

周先生曾為了讓受虐骨折的寄養童可以睡得較安穩，兩度安排自己睡在客廳沙發，而寄養童的改變也並非一蹴可幾，但只要見到寄養童有小小進步，就是讓他們繼續願意擔任寄養父母的動力。

新竹家扶中心自1981年開始試辦寄養安置服務，40年來與縣府合作照顧失依與受虐孩童，統計到去年底的資料，縣府社會處依兒少權法安排家外安置照顧的兒童少年有109名，其中，僅有20名兒少安置在寄養家庭，顯示寄養家庭資源不足。

新竹家扶中心29日將舉辦寄養家庭招募說明會，歡迎年齡在25到65歲，具有照顧子女能力、身心健康、收入穩固且有充足空間、無不良素行紀錄者，踴躍加入寄養家庭服務行列。諮詢電（03）5678585轉寄養組，或參考新竹家扶中心官網。

(中時 )